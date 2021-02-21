Skandallarla boğuşan CHP'de panik! İç sorunların üzerini ekonomi saldırıları ile örtüyorlar!

BERAT ALBAYRAK BAHANE, DERTLERİ CHP'DE ESECEK RÜZGARI KESMEK!

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Zafer Şahin de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ortaklarının Berat Albayrak ve Merkez Bankası üzerinden yürütülen saldırılarla ilgili çok önemli tespitlerde bulundu. İşte Şahin'in tespitlerinden satır başları;

Dünyada son dönemde dolara karşı en fazla değer kazanan para biriminin TL olmasına, bu değer artışının yüzde 20'leri bulmasına rağmen Merkez Bankası'nda rezervlerin eridiği yalanını ortaya koyan CHP'de asıl maksadın içerideki kaosu tabandan gizlemek olduğunu belirten Şahin "Berat Albayrak bahane. Asıl mesele İnce'nin tabanlarında estireceği rüzgarı kesmeye çalışıyorlar..." dedi.

İÇ SORUNLARINI GİZLEMEK İÇİN SALDIRIYORLAR!

Muhalefet iç sorunlarını tabanlarından gizlemek için Berat Albayrak'ı karalıyor.

PANDEMİDE BİLE IMF'YE MUHTAÇ OLMADIK

Pandemide ülkesini IMF'ye muhtaç etmeyen, tarihin en büyük doğalgaz rezervini bulan Albayrak'ı IMF ile otel lobilerinde gizlece görüşenler eleştiriyor. Fıkra bu kadar.