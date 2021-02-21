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Hukukçu Mert Yaşar'dan AK Partili 'e ağır hakaret!

Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili 'e çok ağır hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulundu.İletişim Başkanı , Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki göstererek; "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SABAH
Giriş Tarihi: 22.2.2021 01:17 Son Güncelleme: 22.2.2021 01:51 ABONE OL
Hukukçu Mert Yaşar'dan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret!

Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinde Fetö'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Yılmaz'ı hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, ilkel bir İngiliz geleneğini ima ederek haysiyetsiz paylaşımda bulundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Mert Yaşar'ın bu paylaşımı her kesimden büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Mert Yaşar'ın ağır hakaretine sert tepki gösterdi. Altun, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Mert Yaşar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Altun, sürecin olayın takipçisi olacaklarını bildirdi



Altun: "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." paylaşımında bulundu.

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Hukukçu Mert Yaşar'dan AK Partili Özlem Zengin'e ağır hakaret!
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