FETÖ'cü Enver Altaylı'nın bilgisayarında ortaya çıktı! Hem CIA hem de KGB ile çalışmış

DİJİTAL DELİLLER HUKUKA UYGUN

Dosyaya giren dijital delillerin sanık tarafından kabul edilmediği, sonradan oluşturulduğu yönünde iddialarda bulunduğunun hatırlatıldığı mütalaada, bunun doğru olmadığı, elde edilen dijital delillerin gerek fiziki yapısı gerekse içeriği itibarıyla bir tahrifat ve değişikliğe uğramadığının teknik olarak tespit edildiği anlatıldı.