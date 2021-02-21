Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitiyor? İçişleri Bakanlığından hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!

Kovid-19 pandemisine karşı ülke genelinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi akşam saatlerinden sabaha kadar uygulanan kısıtlama, hafta sonu ise cuma akşamından başlayarak 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. 20-21 Şubat hafta sonunu kapsayan kısıtlama ise cuma akşamı itibarı ile başladı. Kısıtlama öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılırken açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların çalışma saatleri de duyuruldu.

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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 20-21 Şubat 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri duyuruldu. İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, pazartesi sabah 05.00'te sona erecek. Hafta içinde ise 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu cevabı verdi: