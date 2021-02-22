HALK TV ekranlarında Gökmen Karadağ'ın sunduğu Haber Aktif programına Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Hukukçu Salim Şen ve Siyaset Bilimci Doç Dr. Burak Cop katıldı. Ancak Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin'in program esnasında izleyenleri şaşkınlığa uğratan skandal ifadeler kullandı.

Karadağ, program esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden 150'sinin ailesini arandığını ve terörle iltisaklı kişilerden çocuklarını korumaları için uyarıldığını ifade ettiği açıklamalarını sordu. Karşılıklı diyalogun yaşandığı programda şu konuşmalar yaşandı:



Yine HALK TV, yine skandal! "18 yaşını geçen, reşit olan, dağdaki silahlı bir insanın..." | Video





CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, "Ne muamele yaptığının farkında mısın, PKK'lı muamelesi yapılıyor. Hocam daha iyi bilir. Güneydoğu'dan tek tek aileler aranır ve doğru da yapılır. Dağdaki çocuğunu çağır, onun suçu yok, günahı yok şu ana kadar elini kana bulamadı. Cana kıymadı gelsin" ifadelerini kullandı.

Ayşen Şahin bunun üzerine "Ama ben 18'ini geçen hiç kimsenin ailesinin aranmasından yana değilim. Bu devlet adına gizli bir tehdittir devlet kurumu tarafından aileniz aranırsa.." dedi.

ŞAHİN "18 YAŞINI GEÇEN REŞİTTİR, DAĞA BİLE ÇIKSA DEVLETİN AİLESİNİ ARAMASINA KARŞIYIM"

Enes Berberoğlu ise "Saygı ile karşılıyorum. Benim kıyasladığım normal eylemci, kampüste durup pankart açıp ben bu rektörü istemiyorum adamla dağdaki silahlı adamla bir tutmak" dedi.



Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin, konuk olduğu televizyon programında terör örgütü PKK'ya katılanların ailelerini devletin arayarak, çocuklarının teslim olması noktasında çağrıda bulunmalarına şöyle karşı çıktı: "Devletin bence aileyi işin içine katmak, Yeni Akit bir mektup yazıp aileyi işin içine bu şekilde katıyorsa, 18 yaşını geçmiş her yurttaş şu an oy verebiliyor mu, reşit mi, fatura ödeyebiliyor mu, kira sözleşmesi, kredi kartı imza atabiliyor mu?"



Enis Berberoğlu, "Sizinki insan hakları gibi bir şey. Ben yöntemin abesliğini kastediyorum. Silahlı bir adamla bir üniversite talebesini bir tutamazsınız" ifade etti.



Ayşen Şahin, "Orada da mesela dağdaki silahlı bir insanın ailesinin aranması da, ailenin devletin kontrolünde tahakkümünde … Orada da yanlış. Onun altını çizmek istiyorum. O da yanlış. " ifadelerini kullandı.



Gökhan Karabağ ise program esnasında diyalogun arasına girerek devletin neden aradığını açıklama zorunluluğu duyarak şunları söyledi: "Devlette zaten bir takım uygulamalar var. Devletin o uygulamayı dayandırdığı bir mantık var. O mantıkta şu: Dağa bir şekilde gitmiş o kişi. Hukuki anlamda başına herhangi bir şey gelecek bir durum yok. Bu anlamda hukuk şemsiyesi altında olmak kaydıyla oradan çağrılması konusundan ailelerden destek isteniyor."