Son dakika: Mars’a ulaşan uzay aracı Perseverance bu soruya cevap arayacak: Evrende yalnız mıyız?

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ

Uzayda olan bir ülke olmak çok geniş alanda size avantaj sağlar. Örneğin uzayda olmazsanız, iletişim aracını kullanamazsınız ya da GPS uyduları olmasa yönümüz dahil birçok araç çalışmaz. Günümüzde birçok şey uzaydan yönetiliyor ve bu bağımlılık önümüzdeki dönemde daha da artacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın çizdiği plan çok önemli. İlk etapta Ay'a sert inişin ve sonrasında Ay'a bir Rover göndermenin çok olası olduğunu düşünüyorum. Umarım her şey yolunda gider.