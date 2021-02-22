Son dakika: Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma!

MESAJINI SİLDİ

Yaşar, daha sonra paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zengin'i suç içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

YAKALANMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

"Bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir."

ALTUN: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki göstererek; "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.