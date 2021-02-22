Son dakika | Yeni salgın şoku! Rusya'dan sonra İran da bildirdi

Son dakika haberi: Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi. Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezi'nin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır" ifadelerini kullandı. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçiren son dakika gelişmeleri:
SON DAKİKA İNSANA BULAŞAN KUŞ GRİBİ RESMEN BİLDİRİLDİ!
Rusya'da geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez insanlara bulaşan kuş gribinin tespit edildiği duyurulurken, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgilendirildiği belirtildi.
Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, Rusya'da kuş gribi endişesi patlak verdi. Üstelik dün alınan bilgiler kuş gribi virüsünün paniğe sevk ettiği tek ülkenin Rusya olmadığını da gösterdi.
7 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 işçide kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu.
İZOLE EDİLDİLER
Geçtiğimiz Aralık ayında Vektor Araştırma Merkezi uzmanları tarafından kuş gribinin bir alt türü olan A (H5N8) vakası görülen 7 kişinin izole edildiğini ifade eden Popova, "Vektor Araştırma Merkezi uzmanları geçtiğimiz Aralık ayında Rusya'nın güneyindeki bir kanatlı hayvan çiftliğinde çalışan 7 kişide kuş gribinin bir alt türünü tespit etti. Bu kişiler izole edildi.
KLİNİK SEYİRLERİ HAFİF
Bu bahsettiğim 7 kişi bugün iyi durumda. Klinik seyirleri de çok hafifti. Aynı zamanda bilim adamlarımız bu virüsün insan vücudundaki tepkilerini inceleyebildiler. Bu kişiler beklenenden daha kısa sürede hastalığı atlattılar" dedi.
DSÖ BİLGİLENDİRİLDİ
Anna Popova görülen vakalardan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgi aktarıldığını ifade ederek, "Dünyanın insanlarda görülen ilk influenza A vakası (H5N8) ile ilgili veriler Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildi. Bu sonuçlar birkaç gün içerisinde test sonuçlarından emin olunmasıyla birlikte hemen gönderildi" dedi.
Popova ayrıca, Vektor Araştırma Merkezi uzmanları virüsün gen dizilimini, influenza virüslerinin ve korona virüsün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi olan GISAID sistemine aktardığını ifade etti.
İRAN'DA KUŞ GRİBİ NEDENİYLE YÜZ BİNLERCESİ HAYVAN İTLAF EDİLDİ
Diğer yandan İran'ın Kum eyaletinden edinilen son dakika bilgisine göre kuş gribi nedeniyle 1 milyon tavuk ile hayvanat bahçesinde bulunan 671 kuşun itlaf edildiği duyuruldu.
KUŞ HAYVANAT BAHÇESİNDEKİ KUŞLAR DA İTLAF EDİLDİ
"Baharnews" haber sitesine göre, Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti. Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesindeki 671 kuş itlaf edildi." dedi.
Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.
CEZAYİR'DE DE GÖRÜLDÜ!
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE), Cezayir'in kuzeydoğusundaki bir çiftlikte kuş gribine rastlandığını duyurmasının ardından, ülkede sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) kararı alındı. Cezayir Tarım Bakanı Abdulhamid Hamdani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Bu virüsün kaynağı göçmen kuşlar ve durum böyle devam ettiği sürece, acil durum beklentisiyle tüm bölgeleri alarma geçirdik." dedi.
BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI
Hamdani, virüsün ortaya çıktığı Ayn Fakrun bölgesinin kontrol altına alındığını ve durumu izlemek için bir birim oluşturulduğunu kaydetti.
Paris merkezli OIE'nin sitesinde yer alan açıklamada, Cezayir Tarım Bakanlığından ulaşan rapora göre, Um el-Bevaki'ye bağlı Ayn Fakrun bölgesindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde yüksek patojen türü olan "H5N8" kuş gribi virüs bölgesinin ortaya çıktığı duyurulmuştu.