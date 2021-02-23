'Otonom Robot'la dijital tarım!

Boğaziçi Üniversitesi'nde tasarlanan otonom araç projesi, Tarım 4.0 evresine işaret eden ve geleneksel tarımı değiştirebilecek bir proje. Projeyle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Sinan Öncü ve 10 öğrencisi, 2019'da kurduğu "Akıllı ve Otonom Mobilite Laboratuvarı"nda çalışıyor.



İTÜ-EINDHOVEN-BOĞAZİÇİ



İstanbul Teknik Üniversitesi'nde "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği" mezunu olan ve doktorasını Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde yapan Öncü, önceki yıl Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katılmıştı. Otonom araç, robotik ve bulut gibi birçok yeni teknoloji üzerine çalışan Öncü, şimdi çiftçi için büyük bir öneme sahip bir proje üzerinde çalışıyor. Ekim arazisindeki her bir bitkinin gelişim sürecini yakından takip etmeyi sağlaması hedeflenen proje, Türkiye'de akıllı tarım teknolojilerini ileri taşıma potansiyeline sahip. İşte Öncü'den satırbaşları:





TARLADA ROBOT HAVADA DRONE



Sahaya odaklı projemizde üzüm bağlarına akıllı tarım teknolojilerini taşımak için mesai harcıyoruz. Bu projede yerde özel otonom robotlar, havada ise bu robotlarla sürekli etkileşim halinde dronelar olacak. Bu robotlar otonom araç teknolojisi, robotik, yapay zekâ ve bulut gibi birçok yeni teknolojiden faydalanarak bağı sürekli kontrol altında tutacak. Bu da bize her bir bitki için özel bir takip ve bakım imkânı sağlayacak.



Otonom robotlar, bitkinin su ihtiyacı, gelişimi, ilaçlanma gereksinimleri gibi birçok açıdan durumunu takip edecek. Bunun için hem sahadaki robottan hem de havadan dronelerdan elde ettiği verileri kullanırken, bu verileri bulut teknolojisi sayesinde depolayacak ve gerektiğinde kullanacak.



Bu sayede çiftçi de bağındaki her bir dalın durumunu bilebilecek ve ona göre müdahalede bulunacak. Proje, işin temel yönüyle epey yol aldı ve TÜBİTAK ve AB tarafından da destekleniyor. En kısa zamanda gerekli donanımları elde ederek, sahada da denemelere başlamak istiyoruz. Diğer projemizse çoklu otonom araç teknolojilerinin temeline yönelik, teori odaklı. İşin arka planı da denebilir.



15-20 YILDA SOKAKLARDA



Otonom araç teknolojileri, sürücüsüz araç teknolojisi önümüzdeki 15-20 yılda caddelerde yerini alacak. Ancak bu araçların otonom olmasından ziyade, bir arada etkileşimli çalışmaları daha önemli. Yani sizin sürücüsüz aracınız, ilerdeki kavşakta karşınıza çıkabilecek diğer araçlarla etkileşim kurarak, iş birliği yapabilmeli. Bu olduğunda gerçek anlamda yürüyen bir sürücüsüz araç teknolojisi sokaklarda yerini alabilir. Bunun için nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi birçok teknolojinin de daha da gelişmesi gerekiyor. Yoksa kendi kendine giden, hiçbir araçla iletişim kuramayan sürücüsüz aracınız, trafik bakımından yeterince etkili olamaz. Şu anda İstanbul trafiğinde mevcut sürücüler zaten yeterince otonom ve trafiğin halini görüyoruz. Sürücüsüz araç teknolojisi bunun çok ötesine geçebilmeli.



İSTANBUL BU İŞ İÇİN HARİKA



İstanbul birçok Avrupa şehrine göre otonom araç teknolojilerinin geliştirilmesi için daha etkili veri toplamaya imkân veriyor. Hollanda'da sürücüsüz araçlar için veri toplarken, bazen hatalara ve ihlal durumlarına dair veriye de ihtiyacımız oluyordu. Böylelikle sistemi farklı durumlara karşı sınayabiliyorduk. Ancak ülke çok sakin ve sürücüler de büyük çoğunlukla kurallara uyuyor. Bu da işimizi güçleştiriyordu. İstanbul yoğun nüfuslu bir şehir ve sürücüler de zaman zaman kuralları hiçe sayabiliyor. Bu durum, otonom araç teknolojilerinin daha da geliştirilmesi amacıyla veri toplamak için bize büyük bir imkân veriyor. İnsan hatalarından çıkaracağımız sonuçlar, bu teknolojinin daha da hızlı ilerlemesini sağlayabilir. İstanbul bu nedenle bu iş için harika bir şehir.