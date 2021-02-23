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haberi: 'da teslim olan teröristlerden flaş itiraflar: İnfaz emri verildi...

’da teslim olan PKK’lı teröristin ifadesi ortaya çıktı. Gara’da katledilen 13 vatandaşın şehit edilmesi talimatı verildiğini eden terörist, “ Bombalama olmadı infaz talimatı verildi” dedi… gelişmesinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 19:57 Son Güncelleme: 23.2.2021 20:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Gara'da teslim olan teröristlerden flaş itiraflar: İnfaz emri verildi...

Gara'da teslim olan PKK'lı teröristin ifadesi ortaya çıktı. Gara'da katledilen 13 vatandaşın şehit edilmesi talimatı verildiğini itiraf eden terörist, " Bombalama olmadı infaz talimatı verildi. Askerin kafasına sıkılmış halde gördüm." dedi…

Gara’da teslim olan PKK’lı teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video

ÖLDÜRÜN TALİMATI

PKK'lı terörist, "2021'de PKK'ya katıldım. Aslen Şırnak'lıyım. Doğum yerim Mersin. Baba adım Ali Acer, Anne adım Zehra Acer'dir. 2020 yılında Gara'ya cezaevine düzenlemem yapıldı. Eğer operasyon başlarsa destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin öldürün talimatı verildi." dedi...

Gara’da teslim olan PKK’lı teröristin ifadesi ortaya çıktı | Video

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Son dakika haberi: Gara'da teslim olan teröristlerden flaş itiraflar: İnfaz emri verildi...
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