Kalp hastası 81 yaşındaki Mümine Durgut'un kalbi, ameliyatsız yöntemle kasık bölgesinden girilerek, yapılan anjyografik yöntemle tamir edildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir "Hastamızın daha önce geçirdiği inme, hipertansiyon, şeker ve KOAH gibi hastalıkları vardı. Yaşı da gözönüne alındığında cerrahi ameliyat geçirmesi çok riskliydi. Bu nedenle ameliyatsız yöntemle kasık bölgesinden girilerek kendisine anjiyografik olarak mitraclip (mandallama) işlemi uygulandı. Hastadaki kapak yetersizliği ortadan kaldırıldı. Mümine Teyze şimdi çok rahat nefes alıyor ve kalp ritmi düzeldi" dedi. Mümine Durgut ise "Kalbim tamir edildi. Bu yaşta ameliyattan çok korkuyordum. Bu operasyonla kalbim tıkır tıkır çalışıyor. Hatta kalbim yenilenince bağımlı olduğum tekerlekli sandalyeden bile kurduldum" dedi.

Mümine Durgut 81 yaşında. Daha önce inme geçirdiği için, yürüme güçlüğü olan Durgut, baş dönmesi, ileri nefes darlığı, çarpıntı şikayetleri ile Bezmialem VakıfÜniversitesi Hastanesi Nöroloji polikliniğine başvurdu. Baş dönmesi için gittiği hastanede Durgut'un yapılan kardiyoloji muaynesinde, ileri nefes darlığı olduğu ve başını dik tutamadığı farkedildi.

Yapılan tetkiklerde Durgut'un kalp ritminin bozuk olduğu, kalp yetersizliği olduğu, mitral kapakçığında ileri derecede kaçak olduğu ve akciğerlerde sıvı olduğu tespit edildi. Durgut'un, inme ile birlikte hipertansiyon, şeker ve KOAH gibi ek hastalıkları da vardı. Cerrahi bir operasyonu kaldıramazdı.

MİTRAL KAPAK TAMİRİ

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ramazan Özdemir, Durgut'u ameliyatsız yöntemle tedavi etmeye karar verdi. Prof. Dr. Özdemir " Hem hastalıkları hem de yaşı itibariyle cerrahi ameliyat çok riskliydi. Hastanın kasık bölgesinden girilerek anjiyografik olarak mitral kapağına mitraclip (mandallama) işlemi uygulandı. "Mitraclip" veya "Transkateter Mitral Kapak Tamiri" (Anjiografik yolla damardan girilerek uygulanan), mitral kapağı, açık kalp ameliyatına veya herhangi bir kesiğe gerek olmadan basitçe tamir edebilen bir yöntem. Mandal veya klipse benzeyen, polyester kaplı küçük metal bir cihaz olan Mitraclip, kasıktaki geniş bir toplardamardan, "kateter" olarak adlandırılan ince bir tüp vasıtası ile kalbe ulaştırılıyor. Bu işlem kalp çalışıyorken yapılır, kalbin durdurulmasını gerektirmez. Kan kaçışına neden olan fonksiyonu bozulmuş mitral kapak uçlarına yerleştirilerek, kapak uçlarının birbirine yaklaştırılması ve bu şekilde kan kaçağının azaltılması prensibine dayanır. İşlem yaklaşık 1-3 saat sürer ve hastalar genelde 1-3 gün içinde taburcu olarak günlük yaşamlarına dönebilirler. Mitraclip işlemi, ileri derece mitral yetmezliği olan ve kapak yapısı işlem için elverişli olan, açık kalp ameliyatı olamayacak çoğu hasta için uygun bir yöntem. Hastamızda da mitral yetersizlik ortadan kaldırılınca hasta, rahat nefes almaya başladı, rahat uyuyabildi, kalp ritmi hızı düşürülünce baş dönmesi geçti ve bir-iki günlük takipten sonra taburcu edildi. Bağımlı olduğu tekerlekli sandalyeden kurtuldu" dedi.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM

Mümine Durgut, "Nefes darlığım o kadar ileriydiki bırakın yatmayı otururken bile nefes darlığım oluyordu. Geceleri nefes darlığından dolayı boğulacak gibi oluyordum. Başdönmesinden dolayı başımı tutamıyordum. İşlemden sonrarahat uyumaya başladım. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

MİTRAL KAPAK YETMEZLİĞİ NEDİR?

Mitral kapak, akciğerlerde temizlenerek kalbe dönen kanın vücuda dağıtılmasında rol oynayan kalp kapakçıklarından biri. Sağlıklı bireylerde, temizlenmiş kanın vücuda pompalanması esnasında mitral kapak kapanarak, kanın akciğerlere geri kaçışını engeller. Ancak ileri yaş, koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi çeşitli sebeplerle mitral kapak zaman içinde işlevini kaybedebiliyor. Bu durum, kanın akciğerlere geri kaçmasına neden olur, buna "mitral yetmezlik" denir. 75 yaş ve üzerindeki her 10 kişiden birinde orta veya ileri derecede mitral yetmezlik görülmektedir ve özellikle ileri yaş toplumdaki görülme sıklığının yüksek olması, mitral yetmezliği önemli bir toplum sağlığı problemi haline getiriyor.