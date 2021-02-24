SON DAKİKA! Melek İpek için flaş gelişme! Bağlanarak tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı...

Örselenmiş kadın sendromu nedir? Kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumu. Ceza hukukunda da eşinden devamlı şiddet gören kadının, eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade ediyor. İçtihat hukuku örseleyici ve hayati risk içeren şiddet dolayısıyla öldüren kadınlar için, örselenmiş kadın sendromunu ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul ediyor.