Son dakika | Semra Aysal'ı öldüren eşi maaşını bağlatıp VİP uçmuş!

Tıpkı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasında olduğu gibi veraset ilam belgesini almak için mahkemeye gönderdiği dilekçede de 'tek varis benim' diye yazmış. Daha ilk günlerden paranın peşine düştüğü apaçık ortada. Ayrıca SGK'ya başvurarak kardeşim üzerinden ölüm aylığı bağlatmış. Bu maaşı hala alıyor. Bu bizim zorumuza gidiyor. Mahkeme sonuçlandıktan sonra bu maaşın kesilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.