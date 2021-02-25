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4 km'lik yol 20 dakikaya çıktı! Kısıtlama öncesi trafik felç oldu

’da ’le mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında saat 21.00’da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik durma noktasına geldi. Başta olmak üzere birçok noktada trafik yoğunluğu yüzde 65’e fırladı!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Giriş Tarihi: 25.2.2021 21:56 ABONE OL
4 km'lik yol 20 dakikaya çıktı! Kısıtlama öncesi trafik felç oldu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Başta D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına geldi.

4 KM'LİK YOL 20 DAKİKAYA ÇIKTI

Kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğu İBB'nin verilerine göre saat 19.00 itibarıyla yüzde 65'i gördü. Trafikte yaşanan yoğunluk toplu taşımaya da yansıdı. Nagivasyon uygulamaları D-100 Karayolu Avcılar mevkinde Beylikdüzü istikametinde 4 km'lik yol için 20 dakika süre verdi.

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4 km'lik yol 20 dakikaya çıktı! Kısıtlama öncesi trafik felç oldu
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