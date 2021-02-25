Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak? Normalleşme adımları için Kabine Toplantısı bekleniyor...

Normalleşme takvimi için geçtiğimiz hafta duyurulan 1 Mart tarihi yaklaşıyor. Normalleşme öncesi en çok araştırılan konuların başında ise Bakanlar Kurulu olarak da bilinen Kabine Toplantısı yer alıyor. Bilindiği üzere, alınacak olan kademeli normalleşme kararları ve olası yeni yasaklar Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Alınan kararlar Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Bu noktada, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Kafeler ve restoranların açılması için Kabine Toplantısı bekleniyor! 2021 Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?

YASAKLAR KALKACAK MI SORUSU KABİNE TOPLANTISI İLE YANIT BULACAK

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu aynı zamanda esnafın da bir numaralı gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Restoranlarda ve kafelerde yapılması beklenen yeni düzenlemelerin Kabine'den sonra açıklanması öngörülüyor.

İşte, merak edilen Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler;