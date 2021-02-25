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Kozanlı’nın avukatına 9 yıl hapis

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 25.2.2021 ABONE OL
Kozanlı’nın avukatına 9 yıl hapis
FETÖ'nün firari emniyet imamı 'Kozanlı Ömer' kod adlı Osman Hilmi Özdil'in avukatı Orhan Karakuş'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Orhan Karakuş esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi. ByLock kullanıcısı olduğu tespitini reddeden Karakuş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 2.5 milyon lira yatırdığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bir işletmeyi devralmak için bu bankaya para havale ettiğini öne sürdü. Karakuş hakkında kararını açıklayan mahkeme, Karakuş'a, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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Kozanlı’nın avukatına 9 yıl hapis
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