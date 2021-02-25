Sivil toplumdan “İklim” kampanyası! Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesi hız kazandı

Türkiye'nin, iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylamasını isteyen STK'lar, imzaları TBMM'ne ulaştıracak. Açıklamada anlaşmaya şimdiye dek 197 ülkenin imza koyduğuna dikkat çekildi. TBMM'de ise iklim değişikliği ve kuraklığın araştırılması ve çözüm önerilerine ilişkin araştırma komisyonu kurulması bekleniyor. İşte birkaç STK temsilcisinden değerlendirmeler:

· TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Ceren Pınar Gayretli: Türkiye'nin sera gazı azaltım taahhütlerini iyileştirmesi ve sözleşmeye taraf olan diğer 191 ülke gibi Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak yürürlüğe koyması gerekiyor.

· WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli: Türkiye, kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Bu nedenle, dünyanın geri kalanından ayrı hareket etmesi düşünülemez. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin iklim krizi ile mücadelede sorumluluğunu yerine getirmek için acilen Paris Anlaşması'na taraf olacağını ve ivedilikle ulusal katkı hedeflerini iyileştireceğini umuyoruz.

· Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan: Türkiye bir an önce Paris Anlaşması'nı onaylamalı ve en kısa sürede de karbon nötr bir ülke olmalı.



TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜCADELESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dünyayı etkileyen küresel iklim değişikliğiyle mücadele için çalışıyor. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne TBMM'nin onayıyla taraf olan Türkiye, Avrupa Birliği ile de çevre müzakerelerini başlatıp, 2009'da Kyoto Protokolü'nü imzalamıştı. Bakanlık da 2010'da Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi, 2011'de de Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı, 2019'da Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlamıştı. Bakanlık, daha sonra 6 bölge için oluşturulan "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları"nı uygulamaya almıştı. Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları kapsamında 30 büyükşehir belediyesi için "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları" çalışması sürüyor. Paris'te düzenlenen 21. Taraflar Konferansı'na katılan ve 2016'da Paris Anlaşması'na imza atan Türkiye, anlaşma kapsamında, sera gazı emisyonunu 2012-2030'da yüzde 21 azaltma hedefini sürdürüyor.