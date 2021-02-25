Son dakika haberi: Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı! Aleyna Çakır'ı canlı yayında darp etmesini böyle savundu

UYGUN'UN YAGILANMASINA BAŞLANDI



Başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Tehdit' suçlarından Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Savunma yapan Ümitcan Uygun, suçlamaları reddederek , "Konut dokunulmazlığına ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün Sema, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip bana küfür etti. Ben de sinirlenerek, Enes'le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan iki gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes'le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.