Son dakika | Millet İttifakı'nda çatlak! Fezlekeler CHP, İYİ Parti ve HDP'yi karşı karşıya getirdi

CHP yönetiminin, bazı vekiller için 'Evet', bazı vekiller için 'Hayır' diyerek 'HDP'ye tam destek veren parti' izleniminden kurtulmak istediği, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan için yapılacak oylamada ise 'Hayır' oyu verilmesi yönünde karar aldığı ifade ediliyor. Bu kararda, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın Meclis'ten gönderilmesinin, HDP'lilerin 'örtülü' desteğinin kaybedilmesine neden olacağı düşüncesinin etkili olduğu belirtiliyor.