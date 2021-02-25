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Son dakika | 'nda çatlak! Fezlekeler CHP, İYİ Parti ve HDP'yi karşı karşıya getirdi

Terör örgütünün Gara katliamı sonrası kamuoyunun da yakından takip ettiği HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığıyla ilgii fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Kulislerdeki son dakika bilgisine göre 'nda 'FEZLEKE' çarlağı yaşanıyor. CHP, HDP’li vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına direkt evet demek yerine isim isim HDP'li fezlekelerini ayrı ayrı değerlendirecek, İYİ Parti ise tümüne "Evet" demek istiyor. Millet İttifakı'nda fezlekeler üzerinden başlayan soğuk savaşın nasıl sonuçlanacağı oylama ile ortaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 25.2.2021 09:51 ABONE OL
Son dakika | Millet İttifakı'nda çatlak! Fezlekeler CHP, İYİ Parti ve HDP'yi karşı karşıya getirdi

Son dakika haberi: Aralarında, Kobani olayları soruşturması kapsamında hazırlanan dosyaların da bulunduğu 28'i HDP'lilere ait 33 dokunulmazlık fezlekesi önceki akşam TBMM'ye ulaşırken, fezlekelerin Millet İttifakı'nda yeni bir krize yol açması bekleniyor. CHP ve İyi Parti'nin fezlekelerle ilgili olarak Genel Kurul'da farklı tavır alacağı belirtiliyor.

CHP KURTARABİLDİĞİNİ KURTARMAK MI İSTİYOR?

CHP, fezlekelerin içeriğine göre her milletvekili için ayrı ayrı karar verecek. Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı "Fezlekelerin içeriği nedir bir görelim. Her bir fezlekenin tek tek içeriğine bakmak lazım. Asıl olan milletvekilliği dokunulmazlığıdır" açıklamasının bu yöntemin uygulanacağının işareti olduğuna dikkat çekiliyor.

CHP yönetiminin, bazı vekiller için 'Evet', bazı vekiller için 'Hayır' diyerek 'HDP'ye tam destek veren parti' izleniminden kurtulmak istediği, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan için yapılacak oylamada ise 'Hayır' oyu verilmesi yönünde karar aldığı ifade ediliyor. Bu kararda, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın Meclis'ten gönderilmesinin, HDP'lilerin 'örtülü' desteğinin kaybedilmesine neden olacağı düşüncesinin etkili olduğu belirtiliyor.

İYİ PARTİ EVET DEMEK İSTİYOR

Öte yandan, Millet İttifakı ortağı İyi Parti açısından terör ve HDP konusunun 'kırmızı çizgi' olduğu, oylarının da kesinlikle "evet" olacağı konuşuluyor. Parti yönetiminin, 13 vatandaşın Gara'da kalleşçe katledilişinin acısı tazeliğini korurken PKK ve HDP konusunda asla taviz vermeyeceği ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre CHP'nin HDP için geliştirdiği ikili taktiğin, HDP çevresinde memnuniyetle karşılandığı ancak Millet İttifakı'nda yeni bir krize yol açtığı, İyi Parti'nin, CHP'nin bu tavrından rahatsız olduğu ifade ediliyor.

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Son dakika | Millet İttifakı'nda çatlak! Fezlekeler CHP, İYİ Parti ve HDP'yi karşı karşıya getirdi
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