Ahmet Hakan'dan dikkat çeken Berat Albayrak yazısı: Keşfin arkasında başka birisi olsaydı ne olurdu?

Ahmet Hakan bugün, Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan, Berat Albayrak'ın 'damat' sıfatı nedeniyle haksız ve acımasız şekilde eleştirildiğini belirtirken, 'damat' olmasının lehine değil aleyhine sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Albayrak'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmasa da aynı görevlere gelebileceğini ifade eden Hakan, "Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan'ı "camianın yetişmiş bir genci" olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70'lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak'ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak'a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?" dedi.

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken 'Berat Albayrak' yazısı | Video

Hakan, Karadeniz'deki tarihi doğal gaz rezerv keşfini hatırlattı, " Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan kişi Berat Albayrak değil de... Kabineden başka bir isim olsaydı... Bütün Türkiye'nin takdirini kazanmaz mıydı? "Berat Albayrak, damat olmak ve dezavantaj" kelimelerini, bir de bu açıdan değerlendirelim isterseniz." ifadelerine yer verdi.