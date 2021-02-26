AK Parti İstanbul’da devir teslim töreni

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Eski İl Başkanı Bayram Şenocak, 7. Olağan İl Kongresi'nde göreve getirilen Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi. Kabaktepe de bugüne kadar davaya katkı sağlayan Şenocak ve yönetimine teşekkür etti. Devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı da gerçekleştirildi ve yürütme kurulu belli oldu.Buna göre AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın İl Yürütme Kurulu görev dağılımı şöyle oldu: İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Adem Yıldırım, Teşkilatlanma Başkanı İsmet Öztürk, Seçim İşleri Başkanı Şengül Karslı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe, Dış İlişkiler Başkanı Fahri Şahin, Sosyal Politikalar Başkanı Sevim Sayım Madak, Yerel Yönetimler Başkanı Melik Ejder Batur, Ekonomi İşleri Başkanı Gıyasettin Gergin, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmet Emin Özkaya, İnsan Hakları Başkanı Yıldız Konal Süslü, Mali ve İdari İşler Başkanı Mahmut Gürcan, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Cahit Altunay, Araştırma ve Geliştirme Başkanı F. Zehra Şener, İl Sekreteri Fatih Coşar, Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin.