Son dakika: Bakan Akar'dan S-400 ve Doğu Akdeniz mesajı: Bu milli bir meseledir

DOĞU AKDENİZ MESAJI: MENFAATLERİMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz. Kendi haklarımızdan asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki menfaatlerimizi korumaya kararlıyız, buna muktediriz. Tatbikatın icrası başarı ile devam etmektedir. Biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimizin sorumluluğu gereği, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği için de hareket etmekteyiz.