Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hocalı Katliamı'yla ilgili bir son dakika paylaşımı geldi. Başkan Erdoğan "29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum..." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:26Son Güncelleme: 26.2.2021 11:27ABONE OL
Hocalı katliamının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir mesaj paylaşıldı. Başkan Erdoğan "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum..." ifadelerini kullandı.
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı