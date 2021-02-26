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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan 'dan 'yla ilgili bir son dakika paylaşımı geldi. Başkan Erdoğan "29 yıl önce Hocalı’da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.2.2021 11:26 Son Güncelleme: 26.2.2021 11:27 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı

Hocalı katliamının 29'uncu yıl dönümü nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir mesaj paylaşıldı. Başkan Erdoğan "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum..." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı mesajı
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