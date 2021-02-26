Son dakika: İYİ Parti'de 'Yeni Parti' sancısı! Tempo arttı: Kurucular kurulu şekillendi...

İYİ Parti'de kazan kaynıyor. Parti içinde Milliyetçi görüşü savunan ve parti içinde bu görüşün sindirildiğini, Atatürkçü tutumdan uzaklaşıldığını savunan bazı vekillerin rahatsızlığı biliniyor.

Bu nedenle daha önce İsmail Ok, İsmail Koncuk ve Tuğba Vural Çokal sert sözlerle partiden istifa etmişti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin HDP, CHP ve Saadet Partisi ile gizli anayasa çalışması yapmasından rahatsız olduğunu açıklamış, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun ise 'FETÖ'cü' olduğunu iddia etmişti.

Gelişmeler sonrası Özdağ ihraç edilirken, mahkeme kararı reddetmiş, Özdağ partiye dönmüştü.