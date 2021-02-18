Son dakika: Millet İttifakı'nda Gara krizi! İYİ Parti ile HDP arasında kılıçlar çekildi...

AKŞENER: OPERASYON MİLLİ BİR MESELEDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gara'ya yapılan harekata ve bundan sonra yapılacak harekatlara destek vereceklerini, teröristlerin yok edilmesi konusunda İYİ Parti'nin her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Akşener, "Gara'da, lanet terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Dolayısıyla, üzerinde konuşan herkesin, sözlerine dikkat etmesi gerekir." dedi.