Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ekonomide güvence dönemi! Herkes kazanacak

Son dakika | Ekonomide güvence dönemi! Herkes kazanacak Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’ın mart ayında açıklaması beklenen reform paketinde sona yaklaşıldı. Tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için vergilerin düzenlemesine kadar önemli adımlar atılacak. Başkan Erdoğan'ın çağrı yaptığı yatırımcılara da güvence verilecek. İşte ekonomi reformunda atılacak kritik adımlar ve son dakika kararları

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi reform paketi" çalışmaları tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Evlan, Başkan Erdoğan'ın paketi mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu. Bakan Elvan, "2021 yılı reformlar yılı olacak" dedi. Paket sözleşmelerde tahkim şartının teşvikinden yatırımcılar için yeni çerçeve yasaya, haciz şartlarının yumuşatılmasından vergilerin yeniden düzenlenmesine kadar bir dizi önemli adım yer alıyor.

SON DAKİKA PAKET HAZIR, MECLİS'E SUNULACAK Maliye Bakanı Elvan, dün sosyal medya hesabından makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi.