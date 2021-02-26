Son dakika | Facebook ve Google için yeni dönem!

Son dakika haberi: Uzun süredir Avrupa'da tartışılan, sosyal medya platformlarının haber içeriği üreten yayıncılara para ödemesi konusunda Avustralya emsal bir son dakika kararına imza attı. Ülkenin parlementosu, Facebook ve Google gibi dijital devlerin haber içeriği için yerel yayıncılara ücret ödemesini öngören yasayı kabul etti. B

öylece, internet devleri platformlarında paylaşılan haberlerle ilgili dünyada ilk kez ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldı. Düzenlemenin başka ülkelere de emsal olması bekleniyor. Peki bundan sonra ne olacak? İşte Facebook ve Google için başlayan yeni dönemin detayları ve son dakika gelişmeleri: