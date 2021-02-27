İstanbul’u CHP’den kesin geri alacağız

LİSEDEN BU YANA SİVİL TOPLUM VE SİYASETİN İÇİNDEYİM

Lise yıllarımdan başlayarak sivil toplum faaliyetleri içinde bulundum. Üniversitede ise MGV'de gençlik teşkilatlarında faaliyet yürüttük. İstanbul'a geldikten sonra, yine sivil toplum örgütlerinde ve siyasi alanda çalışmalarımız oldu. Daha sonraki yıllarda TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti'nde görev yaptım. Son yıllarda, üzerimizdeki sivil toplum kuruluşları görevleri, özellikle Türkiye Maarif Vakfı'ndaki yoğun görevlerimiz sebebiyle, siyasette kurumsal bir görevimiz olmadı. Ama hem zihinsel yapı hem de faaliyet olarak elbette hep siyasetin içindeydik. Geleneğimiz, şahsi hedefler koymayı usule, adaba ve erkana uygun görmez. Büyüklerimiz, dostlarımız ve liderimiz bizi bu göreve layık gördüler. Bu bizim için bahtiyarlıktır.





94 RUHUNU GÜNÜMÜZE TAŞIYACAĞIZ

İstanbul büyük bir şehir ve AK Parti için sembolik bir yerdir ve değeri çok büyüktür. İstanbul teşkilatı büyük bir teşkilattır ve Türkiye'ye teşkilatçılık konusunda ilham kaynağı olmuştur. Bir siyasi fikrin nasıl kitleselleşeceği Sayın Cumhurbaşkanımızın Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı döneminde gösterilmiştir. Rasyonel yerel yönetimimin nasıl olabileceğinin miladı ise onun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemidir. AK Parti'nin uzun ve başarılı iktidar döneminin mayasıdır bu. Bunun adı 94 ruhudur. Biz bu birikimin bir parçasıyız ve buna katkı sunmaya devam edeceğiz. İstanbul teşkilatı olarak, sivil toplum örgütleri ve inanmış milyonlarca üyemizle bu sorumluluğu kuşanacağız. Tüm bunların ötesinde, siyaset yöntemiyle dünyaya örnek olmuş bir liderimiz ve örneğimiz var. Gücümüz nispetinde bu tecrübeyi kolektif bir şekilde uygulamaya aktaracağız.

BİZ İSTANBUL'U BUGÜN KAZANMIŞ DURUMDAYIZ

Partimiz hem güçlü bir siyasi geleneği hem misyon sahibi lideri olan bir parti. Güçlü teşkilat yapısının yanı sıra, aynı fikir ikliminde geniş bir sivil toplum yelpazesi var. Bütün bu kitle, liderin misyonu ve heyecanını paylaştığında büyük işler başarmamız için bütün kapıları bize açar. İstanbul'un en az yüzde 50 seviyesinde olan oyu partimizin arkasındadır. Güçlü belediye başkanlarımızla ve teşkilatlarımızla kolektif bir şuur içinde çalışacağız. Sayın Genel Başkanımızın siyaset yaptığı ilk dönemlerde şartlar çok elverişsizdi. Buna rağmen çok büyük başarılar ortaya konuldu. Bugün şartlar eskiye göre çok daha elverişli. Bu sebeple, kazanacak mısınız sorusunu gereksiz buluyoruz. Biz kazandık. Yine kazanacağız. Hata biz İstanbul'u bugün kazanmış durumdayız.

ERBAKAN VE ERDOĞAN'IN İZİNDE YÜRÜDÜK

Bizi bu iki büyük usta yetiştirdi. Rahmetli Erbakan hocamızın dizinin dibinde başladık siyasete. Gençlik zamanlarımız sonrası ise liderimizin arkasında yürüdük. Görevlerimiz hem siyasal alanda hem sivil toplum alanında oldu. O süreçler neticesinde işte, bugün bu sorumluluk altındayız.

GENÇLERİN DÜNYASINA GİRMELİYİZ

Siyaset ülke yönetimi ile ilgilidir, sivil toplum ise sosyolojiyi yönetir. Bugün siyaset ve gençlik ilişkisi bütün partilerin gündemindedir. TÜGVA'lı gençlerle birlikte çalışırken bir şey fark ettim ki, gençlerin dünyasına girmediğiniz zaman, onlar kendilerini size açmıyorlar. Gençler siyasetin kendi dilleriyle uyumlu hale getirilmesini arzu ediyorlar. Bunu yapacak olan en önemli eyleyiciler sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu bağlamda, bizim siyaset felsefemiz sivil toplumu da merkeze alan bir esasa dayanır.

KADIN YOKSA SİYASET DE YOKTUR

Mutlaka bilirsiniz; "Kadın insandır, erkek insanoğludur "der rahmetli Neşet Ertaş. Kadın yoksa yoksunuz demektir. Siyaset de öyledir; kadın yoksa siyaset de yoktur. Partimiz bu konuda gurur duyulacak bir sicile sahiptir. Bize düşen bu seviyeyi daha da yukarılara çıkarmak olacaktır. Bu bağlamda, AK Parti Kadın Kollarının siyasi tecrübesi ve başarısı hiçbir partide yoktur.

İSTANBUL 2023 SEÇİMLERİNDE FARKINI GÖSTERECEK

Bakınız, siyaset irade işidir. İradeniz idarenizi belirler. Hedefinizi koyarsınız ve yola çıkarsınız. Sizin işiniz seferdir. Zafer Allah'ındır. Ama zaferin gerektirdiği stratejiyi, taktiği, tekniği, planı, programı ve uygulamayı en mükemmel bir şekilde ortaya koymak da insanın işidir. Biz bunu yapacağız. Tarihiyle, kimliğiyle, ufkuyla İstanbul bizimdir; biz de İstanbul'a aitiz. Bu hasret sona erecek. Bunun ilk büyük sonucu 2023'te görülecek. 2024'te de İstanbulluların takdiriyle İstanbul'u kazanacağız. Biz çoktan sefere çıktık bile...