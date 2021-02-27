Milletin evlatlarını durduramadılar

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997'deki MGK'nın üzerinden 24 yıl geçti. Süreç, rejim ve irtica tartışmaları, Sincan'daki "Kudüs Gecesi", tankların yürütülmesi ve "Demokrasiye balans ayarı yaptık", "28 Şubat bin yıl sürecek" sözleriyle zihinlere kazındı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında 8 saat 45 dakika süren MGK toplantısı ve sonrasında yaşanan süreç, Başbakan Necmettin Erbakan'a konulan siyaset yasağı ve Refah Partisi'nin kapatılmasıyla noktalandı. Toplum üzerinde psikolojik harp taktiklerinin uygulandığı o süreçte, irtica bahanesiyle milyonlarca kişi fişlendi, başörtülü kadınlar okul kapılarından geri çevrilirken işten atılanlar, sürgün edilenler, işkenceye uğrayanlar, cezaevlerine konulanlar oldu. İçinde siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarını barındıran bu darbe milyonlarca insanı mağdur etti, toplumda derin izler bıraktı. Bin yıl süreceği iddia edilen o düzen AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara geldiği seçimlerde, bir Anadolu İhtilâli ile son buldu. 28 Şubat mağdurları o karanlık süreçte yaşadıklarını SABAH'a anlattı. İşte söyledikleri:Ailece hayatımız altüst edildi. Haklarımız kısıtlandı.1996'da girdiğim İstanbul Üniversitesi'nde ikna odalarında öğrenciler psikolojik travmalara maruz bırakıldı. O odalardan çıkan arkadaşlarımın paramparça halleri, o dönemin en acı sahneleri arasındadır. Başörtümü açmayı kabul etmediğim için 3. sınıfa kayıt yaptıramadım. Okulumu, 11 yıl sonra, dört çocuk annesi olarak ve büyük fedakârlıklarla bitirdim. Bugün yasakların kaldırıldığı, toplumun nefes aldığı bir ülkede yaşıyoruz.İnanç özgürlüğümüze saldırdılar. Ötekileştirdiler. İnsanı insan yapan bütün değerlere yapılmış zalimce bir saldırıydı. Bugün Avrupa'da kaliteli eğitim almış biri olarak kamu kurumunda yöneticiyim.: GATA'da doçent binbaşıydım. 'Tıp Ressamlığı' konusunda bir bölüm açmaya çalışıyordum. Bir hafta içinde, hiçbir soruşturma geçirmeden re'sen emekli edildim. ABD'ye gittim. 12 yıl sonra milletime daha yakından hizmet etmek için ülkeme döndüm.Mağduriyet yıllarından sonra Viyana Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimimi tamamladım./ SABAH28 Şubat'ın tam göbeğindeve merkezinde CHP zihniyetinive FETÖ'yü görüyoruz. 28 Şubattüm dünyada FETÖ'nün dahada palazlanmasına sebebiyetvermiştir.İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Gönül Yıldız dün baro üyeleriyle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, "28 Şubat; bu memleketin çocuklarının başörtülü ve başörtüsüz diye ayrıştırılarak, yerlerde sürüklendiği, ağızlarının kapatıldığı gündür... 28 Şubat; FETÖ'nün, PDY'nin temellerini sağlamlaştırdığı gündür. 28 Şubat; binlerce başörtülü avukat, doktor ve öğretmenin kamuda ve özelde çalışmasına engel olunduğu ve gelecek hayallerinin ellerinden zorla alındığı gündür" dedi.Üniversite3. sınıfta başörtümüznedeniyle ağır hakaretlerlemobbing gördük.Bize "Teröristsiniz", "Çıkdışarı defol" diyen hocalarımızolmuştu. 2016'datekrar okula giderek eğitimimitamamladım. SayınCumhurbaşkanımıza özgürlükleruğruna verdiği destansımücadele için teşekkürler.Bir neslin gözyaşları içerisindehayatını sürdürmesine sebepolan bu darbeci zihniyeti kınıyoruz.Allah'a şükürler olsun kiçok güzel bir duruma geldik.BaşkanımızErdoğan sayesinde2016'da tekrar öğretmenliğedöndüm.Hukukçular ve siyasiler 28 Şubat darbesinde yaşadıklarını anlatıyor... 600 bin öğrencinin hayali çalındı