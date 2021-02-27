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'den paylaşımı

() 27 Şubat - 5 Mart 2020 tarihlerinde 'nin kuzeyindeki 'de düzenlediği 'nın yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 20:44 ABONE OL
MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından infografikli yapılan paylaşımda, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de icra ettiğimiz Bahar Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İNSANLIK DRAMININ ÖNÜNE GEÇİLDİ"
İnfografikte ise harekatın bölgede büyük bir insanlık dramının önüne geçmek için 27 Şubat 2020 tarihinde başlatıldığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Rejimin yayılmasını önlemek ve bölgedeki birliklerimizin güvenliğini sağlamak, rejim saldırılarıyla sınırlarımıza yönelecek göçü önlemek, bölge halkının güvenliği ile 'güvenli, gönüllü ve saygın' bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak amaçlanmıştır. Karadan ve havadan icra edilen operasyon 5 Mart 2020 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. Bahar Kalkanı Harekatı ile Suriye kuzeyindeki İdlib'de büyük bir insanlık dramının önüne geçildi. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 3 bin 473 rejim unsuru, 3 uçak, 8 helikopter, 1 SİHA, 93 tank, 36 zırhlı araç, 67 obüs (ÇNRA) ile 10 hava savunma sistemi etkisiz hale getirilmiştir."

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MSB'den Bahar Kalkanı Harekatı paylaşımı
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