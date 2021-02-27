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Son dakika haberi: 'da terör operasyonu! 'li vekilin babası da aralarında

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkez ve merkez ilçelerinde polis eş zamanlı operasyon yaptı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında Diyarbakır Milletvekili 'ın babası 'ın da olduğu belirtildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.2.2021 11:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Diyarbakır'da terör operasyonu! HDP'li vekilin babası da aralarında

Son dakika haberi... Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkez ve merkez ilçelerinde polis eş zamanlı operasyon yaptı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Operasyonda aralarından HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Zeki Dağ'ında olduğu belirtildi. Operasyonlarda, terör örgütü PKK ile ilgili çok sayıda örgütsel doküman ve belgeler ele geçirildi.

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Son dakika haberi: Diyarbakır'da terör operasyonu! HDP'li vekilin babası da aralarında
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