Yeni normalleşme mesaisi başladı: Kafeler, restoranlar ve lokantalar...

GÜVENİLİR BELGESİ

İl bazında yapılacak değerlendirmelerden sonra sağlık açısından riskli olmayan illerde restoran ve kafelerin açılması planlanıyor. Bunun için de restoran ve kafelere otellerdeki gibi 'Güvenilir İşletme Belgesi' verilecek. TÜRES ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belge konusunda işbirliğine gitti. Gerekli şartları sağlayan restoran ve kafelere bu belge verilecek. Önümüzdeki günlerde belge için başvuruların başlaması bekleniyor.