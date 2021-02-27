Son dakika: PKK'nın siyasi bürosuna kilit vuruldu! Kaçırılmaya çalışılan 2 kız çocuğu bardağı taşıran son damla oldu

Irak'ta Türkmenler'in yoğun olarak yaşadığı Selahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde siyasi kolu olan Tevgera Azadi Partisi binası, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılarak Kandil'e götürülen ailelerin tepkileri sonucu kapatıldı.

Terör örgütünün baskılarına ve gençlerin zorla örgüt kamplarına götürülmesine bölge halkı tepki gösterdi. Geçen ay terör örgütü mensuplarınca iki kız çocuğunun kaçırılmaya çalışılması Tuzhurmatu'da bardağı taşıran son damla oldu.