28 Şubatçılara “Özür dileyin” çağrısı

28 Şubat Postmodern Darbesi'nin yıl dönümünde Twitter'da "Özür dileyin" kampanyası başlatıldı.

Twitter gündem listesine kısa sürede giren bu kampanyada sosyal medya kullanıcıları, 28 Şubat'ın aktörlerine "Özür dileyin" çağrısı yaptı.

28 Şubat Darbesinin gerçekleşmesine medyadan iş dünyasına, siyasetten yargıya kadar geniş bir kesim destek vermişti. Aradan şimdiye kadar bu çağrıya cevap veren olmadı.

Üzerinden geçen 24 yıla rağmen, milyonlarca insana yaşatılan ve demokrasiyi yerle bir eden bu darbenin aktörlerinden en ufak bir pişmanlık gözlenmediği gibi özür dileyen de çıkmamıştı.

Twitter'da binlerce kişinin özür dilemeye davet ettiği kişiler arasında; Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı, Kemal Alemdaroğlu, Nur Serter, Emin Çölaşan, Nuh Mete Yüksel, Vural Savaş, Çevik Bir, Kemal Gürüz ve daha birçok isim yer aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kampanyaya destek verdi. Altun; Twitter paylaşımında "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin." ifadesini kullandı. Altun, paylaşımında ayrıca, CHP yöneticilerinin, 2008'den beri farklı platformlardaki, başörtüsü ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamalarının bulunduğu bir videoyu da yayınladı.