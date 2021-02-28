“Deli saçması” demişti! CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın istifasının ardından gözler bu isimlerde

"PARTİDEN İSTİFA EDECEKLER" LİSTESİNDE ADI VARDI

Teoman Sancar, CHP'den 17 milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin yeni kuracağı partiye katılacağının iddia edildiği , Yeni Asır Gazetesi'nin "Kılıçdaroğlu'nu istifa korkusu sardı" haberinde adı geçen vekiller arasındaydı.



SANCAR YALANLAMA AÇIKLAMASINA İMZA ATMIŞTI

CHP Denizli milletvekili Sancar'ın da aralarında olduğu 17 CHP'li vekil istifa edeceklerinin iddia edildiği haberleri üzerine ortak yazılı açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Sancar bu yalanlamadan 18 gün sonra istifa ettiğini açıkladı.

GÖZLER DİĞER VEKİLLERDE

Teoman Sancar'ın partisinden istifa etmesi gözlerin istifa listesinde yer alan 16 vekile çevrilmesine neden oldu. 16 vekil sessizliğe bürünürken Teoman Sancar'ın da içinde bulunduğu bir çok vekil "partiden istifa edecekler" söylentilerinin ardından ortak bir bildiriye imza atmışlardı.

"Memleket Hareketi"ne geçeceği iddia edilen işte o vekiller:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal.

Antalya Milletvekili Aydın Özer.

Antalya Milletvekili Rafet Zeybek.

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül.

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin.

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün.

Burdur Milletvekili Mehmet Göker.

Bursa Milletvekili Yüksel Özkan.

Bursa Milletvekili Erkan Aydın.

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan.

Denizli Milletvekili Teoman Sancar.

Giresun Milletvekili Necati Tığlı.

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre.

İzmir Milletvekili Mahir Polat.

Kayseri Milletvekili Çetin Arık.

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin.

Uşak Milletvekili Özkan Yalım.