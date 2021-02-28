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Son dakika: CHP'de bir milletvekili daha istifa etti

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu. 'nin partisinde yer alıp almayacağı henüz bilinmeyen Sancar'ın açıklamasında " üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadeleri yer aldı.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 28.2.2021 17:13 Son Güncelleme: 28.2.2021 17:33 ABONE OL
Son dakika: CHP'de bir milletvekili daha istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar Twitter üzerinden "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." mesajnı paylaştı.

YORUMA KAPATTI

Sancar istifasını ilan ettiği tweeti yoruma kapattı.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ KATILACAK?

CHP'den daha önce istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin partisine katılacağı bizzat İnce tarafından doğrulanırken Teoman Sancar'ın kararı henüz bilinmiyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 3 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ...

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

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Son dakika: CHP'de bir milletvekili daha istifa etti
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