Son dakika: CHP'de bir milletvekili daha istifa etti

CHP Milletvekili Teoman Sancar Twitter üzerinden "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." mesajnı paylaştı.
YORUMA KAPATTI
Sancar istifasını ilan ettiği tweeti yoruma kapattı.
MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ KATILACAK?
CHP'den daha önce istifa eden milletvekillerinin Muharrem İnce'nin partisine katılacağı bizzat İnce tarafından doğrulanırken Teoman Sancar'ın kararı henüz bilinmiyor.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE 3 VEKİL İSTİFA ETMİŞTİ...
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.