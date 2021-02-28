Son dakika | CHP'li belediyelerde rezillik başladı! İstanbul'u çöp dağları ve kokusu sardı

BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak, "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı" diye konuştu.