Son dakika | CHP'li belediyelerde rezillik başladı! İstanbul'u çöp dağları ve kokusu sardı

Son dakika haberi: İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir haftadır çöp toplanmaması nedeniyle patlak veren kriz giderek büyüyor. Çöp yığınları, halkın sağlığını tehdit etmeye başladı. CHP yönetiminin kalması ve İBB'nin işçilerle adeta kavgaya tutuşması rezaletin boyutunu gözler önüne serdi. Bir grup vatandaş, Belediye Başkanı Ali Kılıç'a yönelik bir bildiri yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği çöp sorunu kısa süre içerisinde greve gidilen CHP'li belediyelerde toplanmaya çöpler şehrin ortasında adeta tepeler oluştururken Bakan Kurum "Toplamayacaklarsa biz yardımcı olalım" dedi. İşte İstanbul'da tarihe geçen son dakika görüntüleri ve sıcak gelişmeler;
SON DAKİKA 7 İLÇEDE KRİZ BÜYÜYOR
İstanbul'un CHP yönetimindeki belediyelerinde grev krizi büyümeye devam ediyor. Bakırköy ve Kadıköy belediyelerinde başlayan grevler; Ataşehir, Kartal, Maltepe, Beşiktaş ve son olarak Avcılar'a sıçradı. Grev nedeniyle aksayan hizmetler vatandaşların sağlığını tehdit eder boyuta geldi. Özellikle Maltepe'de oluşan çöp yığınları yaşanan sorunun büyük bir krize dönüşmesine neden oldu.
Cadde, sokak ve semt pazarlarında bir haftadır toplanmayan çöpler giderek artıyor. Öte yandan CHP yönetiminin bu olaya sessiz kalması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerle kavga etmesi yaşanan rezaleti gözler önüne serdi.
İBB'NİN KAVGASI SÜRÜYOR
İBB ve Maltepe Belediyesi işçileri arasındaki çöp toplama kavgasıda büyüyor. Maltepe'de greve giden işçiler, İBB'nin çöpleri toplamasıyla grev kırıcılığı yaptığını belirtti. İBB yönetimi ise yayınladığı bildiride, "Bazı çevrelerce İBB'ye yönelik 'grev kırıcı' yakıştırmasının, içinde bulunduğumuz salgın ortamı şartlarında kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yakıştırmayı, İBB ailesi olarak sözün sahiplerine iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.
HALKTAN BAŞKAN'A MANİFESTO
Öte yandan bir grup vatandaş tarafından "Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'a Önerilerimizdir" başlığıyla bir bildiri yayımlandı. Bildiride yer alan maddeler şu şekilde:
15 milyon lira topladığı hasılatın sadece 600 Bin lirasını belediyeye aktaran MAPARK acilen özel şirketten alınmalı, otopark işletmesi Belediye tarafından işletilmelidir.
Başıbüyük Yaşam Merkezi gibi Belediyemize ait mekanlar şayet kiraya verilecek ise dolaylı kiralamadan vazgeçilmeli, senelik 1 milyon TL gibi kayıplar ortadan kalkmalıdır.
Yılda göremediğimiz 3 milyon çiçek dikmek yerine, görebileceğimiz 300 Bin çiçek dikilerek, park bahçeler bütçesinden tasarruf edilmeli. 40 Milyon TL'lik ihale acilen revize edilmeli, 15 Milyon seviyesine çekilmelidir.
Belediye makam aracı sayısı %50 oranında azaltılmalı, havuz araç uygulamasına geçilerek, hizmetin gereksinimi olan araçlar dışında, Belediye Başkanı'nın dışında kimseye makam aracı verilmemelidir. Milyonlarca lira tasarruf sağlamanızı sağlayacaktır.
Temizlik hizmetlerinde kullanılan araçlar kiralanmak yerine acilen uzun vadeli kredi ile satın alınmalıdır. 2 senelik kiralama bedeli ile bu araçları satın alabileceğinizi hesaplıyoruz.
Nikah salonu gibi belediyeye kira getiren mekanların işletmesi özel şirketten alınmalı, Belediye şirketi tarafından yapılmalıdır. Kimsenin okumadığı, muhtarlıklarda birikmiş yayınlar için milyonlarca lira harcamaktan vazgeçin. Ulusal basında haber olabilmek adına gazeteci ve medya kuruluşlarına belediye bütçesinden yüksek tutarlı kaynak ayırmayı acilen bırakın.Maltepe'nin senelik en milyonlarca tutan imar rantının belediye kasasına girmesini sağlayın!
İhalelerinizi şeffaf yapın. İnanın yapacağınız tasarruf, emekçilerin talebinin yanında devede kulak kalır.
BAŞKAN ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak, "İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul'da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı" diye konuştu.
BAKAN KURUM: TOPLAMAYACAKSANIZ BİZ TOPLAYALIM
Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çöp dağlarının İstanbul'a yakışmadığını ve CHP'li belediyeler toplamayacaksa bakanlık olarak kendilerinin bunu yapacağını belirtti.
İstanbul'da bazı ilçe belediyelerinde işçilerin greve gitmesi nedeniyle oluşan çöp dağlarıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, bakanlık yetkililerine talimat verdiğini belirterek çöp toplamaya destek verebileceklerini söyledi.
SIRADA BEŞİKTAŞ VAR
İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı'nı devraldığı dönemin öncesine geçiş başladı. CHP'li beleiyeler ile işçiler arasında kriz çıktı. Haklarını alamayan işiler belediyelere isyan bayrağı açtı. Maltepe Belediyesi'nde işçiler grevin startını verirken ilçe adeta çöplüğe döndü. Koronavirüs salgını döneminde sokaklarda çöp dağları oluşurken, İBB de çöplere müdahale etmedi.
İlçedekiler çılgına dönerken, bir son dakika haberi de Beşiktaş'tan geldi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan işçiler 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdular.