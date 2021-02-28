Son dakika: Kentsel dönüşümde plan tamam dönüşüm tam gaz

Kentsel dönüşüm denildiğinde akla ilk gelen yerlerden biri olan Fikirtepe'de düğüm çözülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kadıköy Fikirtepe riskli alanı ve çevresinin yeni imar planını hazırlayarak askıya çıkardı. Yeni plan teklifinde, alanın yüzde 49'u ticaret, ticaret+konut, yüzde 51'i ise eğitim, sağlık, park alanı gibi donatı alanı olarak ayrıldı.