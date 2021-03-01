Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor! Mısır'ın Yunanistan'ı panikleten hamlesi ne anlama geliyor?

"BASİRETLİ VE ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNDUR"

Kutluk, Mısır'ın hidrokarbon faaliyetine Türkiye'nin sınırlarına uyarak başlayacak olmasının önemli olduğunu ifade etti, şunları söyledi:

Bu görüşmenin nasıl devam ettiğini bilmiyoruz, sonuçta bu gizli diplomasi. Mısır'ın, bu durumda Yunanistan'ın değil, Türkiye'nin öngördüğü sınırlar içinde kalması hem basiretli, hem uluslararası hukuka uygundur. Hem de açık konuşmak gerekirse Mısır, şu anda gaz ve petrol bolluğu dönemine girdi. Bütün yataklar orada çıkıyor. Böyle bir adım atması Mısır'ın ekonomik çıkarlarına da uygun.

"TÜRKİYE VE MISIR ARASINDA HAKÇA VE ADİL SINIR ANLAŞMASI ÇİZİLECEKTİR"

Yunanistan'ın kendi kendine gelin güvey olmasına gelince, ortada Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hak iddia edeceği bir alan olmadığı için Yunanistan'ın yorumları iç kamuoyunda siyasi köşe kapmacalar yapıyorlar, onlar üzerinde etki eder. Bu konu uluslarası bir merciiye gidildiğinde kimse onlara pay vermez. Zaten AB içinde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'dan başka, 'Yunanistan haklıdır' diye dikilen biri yok. Almanya başta olmak üzere diğer ülkeler kapalı kapılar ardında, 'Sizin burada karanız yok ki, nereden geliyor bu hak.' diye söylüyorlar.

Mısır'ın adımı doğru ve basiretlidir. Türkiye - Mısır ilişkileri eninde sonunda düzelme yoluna doğru girmektedir. Bunun neticesinde hakça ve adil bir sınır anlaşması Türkiye ile Mısır arasında çizilebilecektir.