Son dakika: İşte PKK'nın Kosta Rika'lı lejyoner adayının yakalanma görüntüleri

2015 yılında sosyal medya hesabında "Yaşasın Kürdistan" yazılı paylaşımda bulunduğu belirlenen Estaban Andres Venegas Chavez'in bu paylaşımdan sonra yaptığı bir başka paylaşımında; bölücü terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen Amerika'ya sevgisini anlatan "ABD Ordusu" yazdığı da ortaya çıkmıştı.

PKK’nın Kosta Rika’lı "Lejyoner" adayının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul'a gelen Chavez'in yerleştiği otelde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandığı anlar polis kamerasına böyle yansıdı.