Son dakika: İşte PKK'nın Kosta Rika'lı lejyoner adayının yakalanma görüntüleri

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak için İstanbul'a gelen ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Fatih'te yerleştiği otelde yakalanan Kosta Rika uyruklu Estaban Andres Venegas Chavez'in yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak istediği yönünde paylaşımlar ve mesajlar gönderen Chavez, bölücü terör örgütü PKK'nın Kırsal Alan Yapılanması'na katılım yapabileceği değerlendirilerek gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.
2015 yılında sosyal medya hesabında "Yaşasın Kürdistan" yazılı paylaşımda bulunduğu belirlenen Estaban Andres Venegas Chavez'in bu paylaşımdan sonra yaptığı bir başka paylaşımında; bölücü terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen Amerika'ya sevgisini anlatan "ABD Ordusu" yazdığı da ortaya çıkmıştı.
PKK’nın Kosta Rika’lı "Lejyoner" adayının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı | Video
İstanbul'a gelen Chavez'in yerleştiği otelde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandığı anlar polis kamerasına böyle yansıdı.