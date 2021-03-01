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: İşte 'nın Kosta Rika'lı adayının yakalanma görüntüleri

haberi... ’nın Kosta Rika’lı “” adayının yakalandığını SABAH duyurmuştu! yakalanma görüntüleri ortaya çıktı! "Yaşasın Kürdistan" yazılı paylaşımda bulunduğu ve PKK örgütüne katılmaya çalışan Estaban Andres Venegas Chavez'in yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 1.3.2021 15:41 Son Güncelleme: 1.3.2021 15:51 ABONE OL
Son dakika: İşte PKK'nın Kosta Rika'lı lejyoner adayının yakalanma görüntüleri

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak için İstanbul'a gelen ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Fatih'te yerleştiği otelde yakalanan Kosta Rika uyruklu Estaban Andres Venegas Chavez'in yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK'ya katılmak istediği yönünde paylaşımlar ve mesajlar gönderen Chavez, bölücü terör örgütü PKK'nın Kırsal Alan Yapılanması'na katılım yapabileceği değerlendirilerek gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.

2015 yılında sosyal medya hesabında "Yaşasın Kürdistan" yazılı paylaşımda bulunduğu belirlenen Estaban Andres Venegas Chavez'in bu paylaşımdan sonra yaptığı bir başka paylaşımında; bölücü terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen Amerika'ya sevgisini anlatan "ABD Ordusu" yazdığı da ortaya çıkmıştı.

PKK’nın Kosta Rika’lı "Lejyoner" adayının yakalanma görüntüleri ortaya çıktı | Video

İstanbul'a gelen Chavez'in yerleştiği otelde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandığı anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

Fotoğraf Altı: Tutuklanan şüpheli Estaban Andres Venegas Chavez'in bir atış poligonunda silahla ateş ederken çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika | Terör örgütünün lejyoner adayı İstanbul'da yakalandı!

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Son dakika: İşte PKK'nın Kosta Rika'lı lejyoner adayının yakalanma görüntüleri
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