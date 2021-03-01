Son dakika | Terör örgütünün lejyoner adayı İstanbul'da yakalandı!

Chavez'in 2015 yılında yine bir sosyal medya hesabında "Yaşasın Kürdistan" yazılı paylaşımda da bulunduğu belirlendi. Şüpheli Estaban Andres Venegas Chavez'in bu paylaşımdan sonra yaptığı bir başka paylaşımında; bölücü terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen Amerika'ya sevgisini anlatan "ABD Ordusu" yazdığı da ortaya çıktı.