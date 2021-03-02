CHP'li Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün belediyeyi zarara uğrattığı ortaya çıktı!

HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI PARA TAHSİLİ

Mahkeme, 'Davalı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı alarak bu ücretlerin ödenmesine karar veremeyeceği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar haksız ve hukuka aykırı olarak bu paraları tahsil ettiği, bu sebeple de ilgililere bu ödemelerin yasal faizi ile birlikte iadesine' karar verdi. Muğla Vergi Mahkemesi'nde avukatların uzun uğraş ve çalışmaları sonucunda açılan 1000 dava neticesinde 1 Ocak 2021 tarih itibari ile meclis kararı iptal edilerek şoför esnafının yükü hafifledi.