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CHP'li Muğla Belediye Başkanı 'ün belediyeyi zarara uğrattığı ortaya çıktı!

Başkanı ile dönemin Ulaşım Daire Başkanı ’nın 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Ulaşımda Dönüşüm’ projesinin belediyeyi zarara uğrattığı ortaya çıktı. Muğla Vergi Mahkemesi, belediyenin plaka devir, güzergah, araç uygunluk ve çalışma izin belgelerinden ücret almasının kanuna aykırı olduğuna hükmederek, ücretlerin yasal faizi ile birlikte iadesine karar verdi. Belediyenin il genelinde 10 bin şoför esnafına yaklaşık 500 milyon lira ödeyeceği öğrenildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 2.3.2021 17:15 Son Güncelleme: 2.3.2021 17:28 ABONE OL
CHP'li Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün belediyeyi zarara uğrattığı ortaya çıktı!

Avukatlar Kazım Eren ve Canan Alkan Kesici'nin verdiği hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. İki avukatın, Muğla Vergi Mahkemesi'nde açtığı 1000 dava sonucunda, Muğla Büyükşehir Belediye'sinin Ulaşımda Dönüşüm projesi kapsamında 2015 yılından bu yana il genelinde faaliyet gösteren S-BB-TM plakalı dolmuşlardan aldığı plaka devir, güzergah, çalışma ve araç uygunluk izin belgeleri ücretlerinin yasaya aykırı olarak tahsil edildiği ve davacılara yasal faizleri ile beraber iade edilmesine karar verdi.

HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI PARA TAHSİLİ

Mahkeme, 'Davalı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı alarak bu ücretlerin ödenmesine karar veremeyeceği, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar haksız ve hukuka aykırı olarak bu paraları tahsil ettiği, bu sebeple de ilgililere bu ödemelerin yasal faizi ile birlikte iadesine' karar verdi. Muğla Vergi Mahkemesi'nde avukatların uzun uğraş ve çalışmaları sonucunda açılan 1000 dava neticesinde 1 Ocak 2021 tarih itibari ile meclis kararı iptal edilerek şoför esnafının yükü hafifledi.

500 MİLYON LİRALIK İADE

Davalar neticesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 bin şoför esnafına, 500 milyon lira iade yapmak zorunda kaldı. Davaların kazanılmasıyla birlikte, bundan sonra Muğla genelinde tüm şoför esnafı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) yazacağı talep dilekçesi ile geçmişe ilişkin tüm ödemelerini geri alabilecek.

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CHP'li Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün belediyeyi zarara uğrattığı ortaya çıktı!
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