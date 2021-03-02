Son dakika | CHP'de yeni kaset skandalı! Vekilin istifa nedeni belli oldu

'EVET, KASET VAR DİYE BASKI YAPILDI'

Teoman Sancar konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir linç girişimiyle karşı karşıyayım. Bel altından vurup hedef gösteriyorlar. İftira atıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey. Evet, kaset var diye, baskı oluşturuldu... Gerekli yerlere şikâyetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim" dedi.