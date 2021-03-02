Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? Başkan Erdoğan açıkladı

: ve hangi illerde kaldırıldı? Başkan Erdoğan açıkladı

haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yerinde Karar" dönemine geçilmesinin ardından kademeli normalleşmenin görüşüldüğü Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı iller de belli oldu. Başkan Erdoğan, "65 yaş üstü ve grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır." dedi. Peki hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına kaldırıldı? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 2.3.2021 07:15 Son Güncelleme: 2.3.2021 07:15 ABONE OL
SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. "Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?" sorusunun da cevabını veren Başkan Erdoğan, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte detaylar...

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILDI?

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin durumuna göre sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı) kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde (turuncu ve kırmızı) sokağa çıkma sürelerinin uzatılacağını belirtti.

YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

SÜRELERİN UZATILACAĞI İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Son dakika haberi: Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı kararlarını son dakika açıkladı! Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Kafe ve restoranlar nerelerde açıldı?
Okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı iller

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? Başkan Erdoğan açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA