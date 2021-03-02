SON DAKİKA: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. "Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?" sorusunun da cevabını veren Başkan Erdoğan, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte detaylar...