Son dakika | Hazinedar yine zimmetle anılıyor!

Son dakika: Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve kendisi gibi avukat olan eşi Özlem Hazinedar'ın müvekillerinin adına başlattığı icralardan aldıkları paraları uhdelerinde tutarak zimmet suçunu işledikleri ortaya çıktı. Murat ve Özlem Hazinedar'ın alacaklı müşteki vekilleri sıfatıyla başlattıkları icra takiplerine istinaden çeşitli tarihli reddiyat makbuzları karşılığında dosyalardan tahsil ettiği paraların bir kısmını hak ettiği vekâlet ücretinden fazla olacak şekilde müvekkillerine vermedikleri kaydedildi.
İŞ KAZASI DAVASINDA ZİMMET
İş kazası geçirmiş ve bu kaza neticesinde uğramış olduğu maddi-manevi zararın tazmini için harekete geçen Saffet G., haklarını savunması için Murat ve Özlem Hazinedar çiftini avukat olarak tuttu. Dava sonrası yüzde kazancın yüzde 25'ini almak şartıyla anlaşan Hazinedar çifti, İş Mahkemesinde görülen dava sonucunda alacaklı şirketten 362 bin 409 lira tahsil etti. Tahsilat sonrası Saffet G.'ye 187 bin 539 lira veren Murat ve Özlem Hazinedar, yaklaşık 175 bin lirayı ödemedi.
BAHANELERLE KESİNTİ YAPMIŞLAR
Parasının büyük belirli bir kısmını alamayan mağdur Safet G., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurunca Murat ve Özlem Hazinedar hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında inceleme altına alınan makbuzlarda avukat çiftin çeşitli bahanelerle kesinti yaptıkları tespit edildi. Dosya kapsamında yürütülen soruşturma sonunda Hazinedar çiftinin Avukatlık kanununa aykırı olarak tahsil yaptığına kanaat getirilerek haklarında iddianame düzenlendi.
ZİMMET SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR
Murat Hazinedar ve Özlem Hazinedar hakkında 'Zimmet' suçunu işledikleri gerekçesiyle hazırlanan iddianamede ikilinin birçok reddiyat makbuzu karşılığında tahsil ettiği toplam 362 bin 409 liradan 187 bin 539 müvekkilleri müştekiye verip kalan kısmı yani 175 bin lirayı Avukatlık Kanunu'nun 164/2 maddesine aykırı olarak tahsil ettiği, anaparanın yüzde 25'ini aşacak şekilde vekâlet ücreti olarak uhdesinde tuttukları belirtildi.
12 yıla kadar hapisleri istenen 2 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.