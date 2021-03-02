Son dakika | Hazinedar yine zimmetle anılıyor!

İŞ KAZASI DAVASINDA ZİMMET

İş kazası geçirmiş ve bu kaza neticesinde uğramış olduğu maddi-manevi zararın tazmini için harekete geçen Saffet G., haklarını savunması için Murat ve Özlem Hazinedar çiftini avukat olarak tuttu. Dava sonrası yüzde kazancın yüzde 25'ini almak şartıyla anlaşan Hazinedar çifti, İş Mahkemesinde görülen dava sonucunda alacaklı şirketten 362 bin 409 lira tahsil etti. Tahsilat sonrası Saffet G.'ye 187 bin 539 lira veren Murat ve Özlem Hazinedar, yaklaşık 175 bin lirayı ödemedi.