Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Karayılan'a yeni şok: PKK'nın Gara'daki kritik ismi teslim oldu

Son dakika | Karayılan'a yeni şok: PKK'nın Gara'daki kritik ismi teslim oldu Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Gara'daki eğitim sorumlusu teslim oldu. Kadın teröristten PKK'nın yapılanması ve terör faaliyetleriyle ilgili flaş itiraflar gelirken tutuklanan terörist örgüt yapılanmasıyla ilgili önemli itiraflarda bulunurken, halen dağda olan 151 teröristi fotoğraflarından teşhis ederek deşifre etti.

Son dakika... Terör örgütünün sözde özel güç yapılanması içinde, paramotor ve maket uçak eğitmeni olan "Siya" kod adlı kadın terörist A.D., Kuzey Irak'taki Gara Dağından kaçarak peşmergeler aracılığıyla Habur'a gelip teslim oldu. Halen dağda olan 151 teröristi fotoğraflarından teşhis eden terörist tutuklandı.

SON DAKİKA İTİRAFI: EGE'YE AÇILACAKLARDI, İLK GRUP ÖLDÜRÜLÜNCE VAZGEÇTİLER Hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan kadın terörist, örgütünün son yapılanmasıyla ilgili şu itiraflarda bulundu: Uyuşturucu kullanan ağabeyinin baskısından bunalarak, BDP aracılığıyla örgüte katıldığını anlatan kadın terörist, "PKK'nın Kuzey Irak'taki yapılanması, Suriye'de eğitilerek buraya gönderiliyor. PKK, Lazkiye limanından Ege bölgesine açılım yapmak istedi. İlk grup, Muğla'da öldürülünce plandan vazgeçildi ve yola çıkan iki grup geri döndü.