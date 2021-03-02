Son dakika: Türk SİHA'ları ABD basınının manşetlerinde! Flaş 'İnsansız savaş uçağı' detayı

"ERMENİLERİ HEM SAHADA HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK YIKTI"

Haberde, "SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı" ifadeleri yer aldı. Askeri uzmanların, "Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna" ilişkin değerlendirmelerine yer verilen son dakika tespitlerinde 'şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği' yazıldı.