Son dakika: Türk SİHA'ları ABD basınının manşetlerinde! Flaş 'İnsansız savaş uçağı' detayı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık üzerinde durduğu yerli ve milli silahlar Türkiye'nin gururu olmayı başardı. Azerbaycan'ın Ermenistan'ı bozguna uğratmasına da yardımcı olan SİHA'lar yine bir habere konu oldu. Dünyanın Suriye, Libya, Irak ve Karabağ'da büyük bir hayranlıkla izlediği Türk İHA'ları manşetlerden düşmüyor. ABD basını Türk İHA'larını gündeme taşıdı. ABD'de çıkan haberlerde Türkiye'nin ilk insansız hava muharebe aracı için gün saydığı belirtildi.
"İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI YAPILACAK"
ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.
Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, söz konusu savaş uçağının öncelikli programları olduğunu söylediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023 yılına kadar kavramsal tasarım aşamasının tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.
KRİTİK BİR DÖNEMDE GELDİ
Baykar'ın insansız savaş uçağı programının, Türkiye'nin yeni nesil F-35 savaş uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldiğine işaret edildi.
Son yıllarda savunma sanayiinde önemli hamleler yapan Türkiye'nin çalışmalarında Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ön plana çıkıyor.
Sahada oyun değiştirici role sahip olan SİHA'lar, Libya ve Azerbaycan'da etkinliğini kanıtlayarak, adından söz ettirmeye devam etti.
ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.
Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.
Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, söz konusu savaş uçağının öncelikli programları olduğunu söylediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023 yılına kadar kavramsal tasarım aşamasının tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.
1 TON MÜHİMMAT TAŞIYACAK, HIZI SAATE 980 KİLOMETRE OLACAK
Savaş uçağının özelliklerine değinilen haberde, uçağın 12 bin kilometre operasyonel yükseklikte hareket edeceği, yapay zeka destekli aracın havada 5 saat görev yapabileceği ve bir uydu iletişim veri ağına bağlanacağı bilgisi paylaşıldı.
Saatte 980 kilometre seyir hızına ulaşması amaçlanan uçağın maksimum 1 ton mühimmat taşımasının beklendiği kaydedilerek, şöyle denildi:
"Yakın hava desteği, stratejik saldırı, düşman hava savunma sistemi saldırısı ve füze saldırısı görevlerinde kullanılacak."
SİHİRLİ MERMİ
Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. TRT Haber'in haberine göre, David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.
Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi.
Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.
Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu.
PİYASANIN YILDIZI
İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti. Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu.
BUNUNLA BAŞ EDEMEYİZ
Almanya'da yayın yapan Tagesschau isimli haber sitesi, Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. Dünya genelinde SİHA'ların etkisi anlatılan haberde Türk SİHA'ları için dikkat çekici ifadelere yer verildi. Haberde Avrupa'daki hiçbir hava savunma sisteminin Türk sihalarına karşı koyamayacağına yer verildi ve tespitler şöyle devam etti;
"KAÇMAK İÇİN 7 SANİYENİZ VAR"
Alman Tagesschau'da yer alan son dakika haberine "Drone'lar iş başında. Savaş esnasında kaçmak için 7 saniyeniz var" başlığı atıldı. Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer askeri teçhizatlarla çok koordine bir şekilde kullandığı vurgulandı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde, Türkiye'nin verdiği SİHA'ların Azerbaycan'ın zaferine büyük bir katkı sağladığı aktarıldı.
"ERMENİLERİ HEM SAHADA HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK YIKTI"
Haberde, "SİHA'ların etkinliğinin artırılması Ermeni kuvvetleri üzerinde yıkıcı ve moral bozucu bir etki yaptı" ifadeleri yer aldı. Askeri uzmanların, "Avrupalı devletlerin Türkiye'nin gerisinde olduğuna" ilişkin değerlendirmelerine yer verilen son dakika tespitlerinde 'şu anda Avrupa ülkelerinin sahip olduğu hiçbir hava savunma sisteminin Türk SİHA'ları ile baş edemeyeceği' yazıldı.