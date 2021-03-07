Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'de il il kısıtlama kararlarına değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre Türkiye'de normalleşme adımları atıldı. Türkiye'de şehirler 4 renge göre kategorilendi. Mavi renk kodlu şehirler koronavirüs vaka sayısı düşük, sarı renkli iller orta risk grubuna girerken turuncu kodu olan şehirlerimiz yüksek kategorisine girdi. Aralarında Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Ordu, Giresun gibi illerimizin de bulunduğu yüksek riskli şehirler ise kırmızı kategoride yer aldı. Peki, Türkiye en kalabalık şehri İstanbul'da durum nasıl değişebilir? İstanbul'un koronavirüs haritası ne söylüyor ve hangi risk grubunda yer alıyor? Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkler ile kodlanan Çok yüksek, yüksek, düşük, orta riskli iller hangileri? İşte son dakika haberinin detayları