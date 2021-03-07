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Haberler Yaşam Korona risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller: İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Korona ile düşük, orta, yüksek ve çok : İşte , , renk kodları ve risk haritası

Cumhurbaşkanı 'ın açıklamasının ardından Türkiye'de il il kısıtlama kararlarına değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre Türkiye'de normalleşme adımları atıldı. Türkiye'de şehirler 4 renge göre kategorilendi. Mavi renk kodlu şehirler koronavirüs vaka sayısı düşük, sarı renkli iller orta risk grubuna girerken turuncu kodu olan şehirlerimiz yüksek kategorisine girdi. Aralarında Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Ordu, Giresun gibi illerimizin de bulunduğu yüksek riskli şehirler ise kırmızı kategoride yer aldı. Peki, Türkiye en kalabalık şehri 'da durum nasıl değişebilir? İstanbul'un koronavirüs haritası ne söylüyor ve hangi risk grubunda yer alıyor? Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkler ile kodlanan Çok yüksek, yüksek, düşük, hangileri? İşte son dakika haberinin detayları

Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 16:55
Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Türkiye'de dün Başkan 'ın açıklamalarıyla birlikte yepyeni bir döneme girildi. Kornavirüs sürecinde artık il il renk kodlarına göre ilerlenecek. , , ve çok yüksek riskli iller olarak kodlanan sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri şehirlerin kaderini belirleyecek. Türkiye vaka haritasında , yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken tam olarak normalleşmeye geçmesi için mavi renge dönüşmesi gerekiyor. Peki İstanbul korona haritasında son durum ne? Kırmızı, Turuncu, Sarı ve Mavi renkler ile kodlanan Çok yüksek, yüksek, düşük, orta riskli iller hangileri?

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

İŞTE DÜŞÜK, ORTA, YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK OLARAK KODLANAN İLLLER!

Türkiye bu haritaya kilitlendi! Başkan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından, daha önce risk grubuna göre 4 kategoriye ayrılan illerde uygulanacak tedbirleri açıkladı. 81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Kısıtlamalar haritadaki renk kodlarına göre gevşeyebilecek.

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Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. 2 haftada bir değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.

Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

KISITLAMALARIN DEVAM EDECEĞİ KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN İLLER HANGİLERİ?

Kısıtlamanın devam edeceği kategorisine Karadeniz'deki illerimiz damga vurdu.

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi! İşte İstanbul, Ankara, İzmir renk kodları ve risk haritası

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