Yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklamalar | Lise sınavları nasıl yapılacak? Müfredat nasıl olacak?

Son dakika | Eğitimde kademeli normalleşme başladı. Turuncu kategoride yer alan mega kent İstanbul'da yüz yüze eğitim başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okul öncesi, ilkokul 8. ve 12. sınıflarda başlayan yüz yüze eğitime ilişkin A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz ise yeni sistemde müfredat nasıl olacak? Yüz yüze sınavlar nasıl yapılacak sorularına yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Eğitimde kademeli normalleşme başladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı A Haber'de konuştu | Video
YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Levent Yazıcı açıklamalarında; "15 Şubat'ta yüz yüze eğitime kısmen başlamıştık, bugün başlayan gruplarımızla birlikte bir milyon 400 bine yakın öğrencimiz yüz yüze eğitim öğretim hayatına başlamış oldu. Onlarla birlikte 120 bine yakın öğretmenimiz de yine bugün başladı. İçinde bulunduğumuz Cumhuriyet İlkokulunda olduğu gibi 1,2,3 ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz bugün yüz yüze eğitime başladı." ifadelerini kullandı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMALARI NASIL OLACAK?
"Özellikle 4 sınıftaki öğrencilerimiz haftada 2 gün, günde 6 saatten 12 saat eğitim-öğretim görecekler. Burada 30'ar dakikalık derslerimiz ve 10 dakikalık teneffüslerimiz şeklinde gerçekleşecek." diyen Yazıcı "Okullarımızın diğer yarısı ise perşembe ve cuma günü okulda bulunacaklar. İmkanı olan bütün okullarımızda çarşamba günü hijyen ve temizlik için ayırmaya gayret ediyoruz. Böylece çocuklarımız için okulda olduğu günlerin dışında 5 gün ara vermiş oluyorlar." açıklamalarında bulundu.
Yazıcı açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Okullarımızdaki bütün imkanlar temizlik ve hijyen konusunda seferber edildi. Okullarımız 'Okulum Temiz Belgelendirme' sistemi ile belgelerini aldılar. Milli Eğitim Bakanlığımızın "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" doğrultusunda tüm önlemlerimiz alındı."
YÜZ YÜZE SINAVLAR NASIL OLACAK?
Liselerde 8 Mart'tan itibaren başlayacak olan yüz yüze sınavlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "19 Mart'ta kadar geçen dönem gerçekleştiremediğimiz sınavların yapılması öngörülmüştü. bu takvimimiz sınavların 8 Mart'ta başlaması nedeniyle bir hafta ötelenmiş oldu. Temel eğitim okullarımızda değerlendirmelerimizi birinci dönem itibarıyla yapmıştık." dedi.
Yüz yüze eğitim başladı. Peki sınavlar nasıl yapılacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı | Video
SON KARARLA NELER DEĞİŞTİ?
Eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz, Son kararla neler değişti? Yeni eğitim öğretim yılında müfredat nasıl olacak? sorularına cevap verdi.
Bu bir kavuşma günü, hepimiz çok özlemişiz. İnşallah salgın tamamen biter, biz tüm okullarımızla bu şekilde devam ederiz ifadelerini kullanan Korkmaz, nelerin değiştiğini şu ifadeler ile açıkladı; Bir defa haritanın belirlenmesi ile bizim hiç açmadığımız okullarımız vardı. Coğrafyanın büyük bir kesiminde tüm kademelerde ilk defa okullarımızı açmış olduk. Bu değişti. Coğrafyamızın tamamında okul öncesi, ana okulları ve 1,2,3,4. sınıflar tam gün eğitime devam ediyor. Ancak ilk defa 5, 6,7 ve hazırlık sınıfları, 9,10,11. sınıflarımız da düşük ve orta riskli bölgelerde açıldı. O öğrencilerimiz seyreltilmiş halde okula gidecekler. Eğer biz salgını yenecek isek emin olun bunu çocuklarımız ile birlikte yeneceğiz.
EBA'NIN TÜM KANALLARI AÇIK
Uzaktan eğitimin de eş zamanlı olarak devam edeceğini ifade eden Korkmaz, 3 milyona yakın canlı ders uygulaması ve EBA'nın tüm kanallarının 3 tekrar halinde devam ettiğini ifade etti. Çocukların anne babalarına bağlı bir süreç olduğunu dile getiren Korkmaz, "servislere nasıl binileceğine kadar, tuvaletlerin nasıl kullanılacağına kadar tüm yönergeler anne babalara gönderildi. Sorumluluklarımızı doğru uygularsak okullarımız her yerden daha güvenli" ifadelerini kullandı.
SINAVLARDA HANGİ MÜFREDAT İŞLENECEK?
Yüz yüze zorunlu sınavların liselerde yapılacağını ifade eden Korkmaz, "Hem EBA TV ekranlarında;, hafta sonu kursları, destekleme soruları, ders anlatımları,canlı videolar var. Öğrenme kayıplarını gidermek için tüm imkanlar seferber edildi. Sınavların yapılacağı yerler belli zaten. Kasım ayından birinci dönem sonuna kadar konuları kapsayacak şekilde birinci sınıf sınavlarını olacaklar. Bu sınavların yüzde 34'lik bir kısmı tamamlanmıştı. Bu bir telafi sınavı. Burada sınavların nasıl yapılacağı çok önemli. Sınıflar seyreltildi. İkiye bölünecekler. Farklı zamanlarda sınava girecekler. Okullarda gerekli sistemler kuruldu. Onlar bizim çocuklarımız evlatlarımız gerekli tüm önlemler alındı." dedi.