Yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklamalar | Lise sınavları nasıl yapılacak? Müfredat nasıl olacak?

YÜZ YÜZE SINAVLAR NASIL OLACAK?

Liselerde 8 Mart'tan itibaren başlayacak olan yüz yüze sınavlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "19 Mart'ta kadar geçen dönem gerçekleştiremediğimiz sınavların yapılması öngörülmüştü. bu takvimimiz sınavların 8 Mart'ta başlaması nedeniyle bir hafta ötelenmiş oldu. Temel eğitim okullarımızda değerlendirmelerimizi birinci dönem itibarıyla yapmıştık." dedi.

Yüz yüze eğitim başladı. Peki sınavlar nasıl yapılacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı | Video

SON KARARLA NELER DEĞİŞTİ?

Eğitim Uzmanı Ayhan Korkmaz, Son kararla neler değişti? Yeni eğitim öğretim yılında müfredat nasıl olacak? sorularına cevap verdi.

Bu bir kavuşma günü, hepimiz çok özlemişiz. İnşallah salgın tamamen biter, biz tüm okullarımızla bu şekilde devam ederiz ifadelerini kullanan Korkmaz, nelerin değiştiğini şu ifadeler ile açıkladı; Bir defa haritanın belirlenmesi ile bizim hiç açmadığımız okullarımız vardı. Coğrafyanın büyük bir kesiminde tüm kademelerde ilk defa okullarımızı açmış olduk. Bu değişti. Coğrafyamızın tamamında okul öncesi, ana okulları ve 1,2,3,4. sınıflar tam gün eğitime devam ediyor. Ancak ilk defa 5, 6,7 ve hazırlık sınıfları, 9,10,11. sınıflarımız da düşük ve orta riskli bölgelerde açıldı. O öğrencilerimiz seyreltilmiş halde okula gidecekler. Eğer biz salgını yenecek isek emin olun bunu çocuklarımız ile birlikte yeneceğiz.