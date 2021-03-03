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'li 'dan tehdidi: İktidarın akıbeti de aynı olacak

Eş Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında iktidarı skandal sözlerle tehdit etti. darbesini savunan Sancar, "28 Şubat'ın akıbeti ne oldu ise bu iktidarın akıbeti de o olacaktır. Bundan da hiç kimse şüphe duymasın." ifadelerini kullandı. Sancar, 28 Şubat sanıklarından hesap sorulmasına da karşı çıktı, "Darbe ile hesaplaşma herkesin becereceği bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.3.2021 11:19 Son Güncelleme: 3.3.2021 12:16 ABONE OL
HDP'li Mithat Sancar'dan 28 Şubat tehdidi: İktidarın akıbeti de aynı olacak

HDP Meclis Grup Toplantısında konuşan partinin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar tehditler savurdu. Tehdit dilini alışkanlık haline getiren Sancar bu kez iktiarı '28 Şubat akıbeti' sözleri ile hedef aldı. Sancar'ın sözleri büyük tepki çekti. Sancar, 28 Şubat sanıklarının hesap vermesine bile karşı çıktı.

SANCAR'DAN 'DARBE' İMASI

Terör ile arasına mesafe koyamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki parti olan hDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 28 Şubat Postmodern Darbesi ile ilgili skandal açıklamalar yaptı. Sancar, iktidara darbe göndermesinde bulundu, "28 Şubat'ın akıbeti ne oldu ise bu iktidarın akıbeti de o olacaktır. Bundan da hiç kimse şüphe duymasın." dedi.

28 ŞUBAT SANIKLARINI DA SAVUNDU

Sancar, 28 Şubat sanıklarından hesap sorulmasına da tepki gösterdi. Skandal sözlerini sürdüren Sancar, "Darbe ile hesaplaşma herkesin becereceği bir şey değildir. Öncelikle adil hafızayı savunmak lazım. Sonra geçmişe vicdanla bakmak lazım. Bu iktidarda bunların hiçbiri yok. 28 Şubat'ın mağduru olduklarını iddia etmeleri kara bir mizah örneği olabilir ancak." diye konuştu.

HDP'li Mithat Sancar'dan skandal '28 Şubat' tehdidi | Video

Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP'nin kapatılması acil ve şarttır' çıkışına yanıt verdi, "Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek, bizi daha da büyütecek." dedi.

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HDP'li Mithat Sancar'dan 28 Şubat tehdidi: İktidarın akıbeti de aynı olacak
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