HDP'li Mithat Sancar'dan 28 Şubat tehdidi: İktidarın akıbeti de aynı olacak

28 ŞUBAT SANIKLARINI DA SAVUNDU

Sancar, 28 Şubat sanıklarından hesap sorulmasına da tepki gösterdi. Skandal sözlerini sürdüren Sancar, "Darbe ile hesaplaşma herkesin becereceği bir şey değildir. Öncelikle adil hafızayı savunmak lazım. Sonra geçmişe vicdanla bakmak lazım. Bu iktidarda bunların hiçbiri yok. 28 Şubat'ın mağduru olduklarını iddia etmeleri kara bir mizah örneği olabilir ancak." diye konuştu.

HDP'li Mithat Sancar'dan skandal '28 Şubat' tehdidi | Video

Sancar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'HDP'nin kapatılması acil ve şarttır' çıkışına yanıt verdi, "Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek, bizi daha da büyütecek." dedi.